Agent leent fiets van omstander om automobilist die te voet vlucht in te halen

WE in centrum Nijmegen ontruimd om gaslek, winkel inmiddels weer open

29 mei NIJMEGEN - Modezaak WE aan de Burchtstraat in Nijmegen is vrijdagmiddag enige tijd ontruimd geweest omdat er door een defecte drukregelaar gas ontsnapte. Ook werd een deel van de Burchtstraat afgezet. De winkel is inmiddels weer open.