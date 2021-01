Agent mishandeld in Nijmegen: persoon gaat in verzet na ingaan avondklok

Nijmege­naar (21) verloor kunstbeen bij woningin­braak

28 januari NIJMEGEN / VELP - Een 21-jarige man uit Nijmegen, de woensdagmiddag samen met anderen terechtstond voor zijn rol in een bijna dodelijke ripdeal in Velp, werd woensdagochtend ook vervolgd voor een serie strafbare feiten in Nijmegen in 2019.