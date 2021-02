Agenten in kogelwerende vesten bij flat in Lankforst, helikopter hangt boven de wijk

Nijmegen - De politie is woensdagochtend groots aanwezig in de Lankforst in Nijmegen. Agenten lopen rond in kogelwerende vesten. Er is een melding gedaan van een ‘verdachte situatie’ in of bij een woning. Wat dat precies inhoudt, kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen.