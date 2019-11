Agenten rijden fietser aan tijdens spoedrit in Nijmegen

Inspectie: wachtlijst voor jeugdhulp betekent risico voor suïcidale jongeren

6:46 NIJMEGEN - Wachtlijsten voor jeugdhulp bij gemeenten vormen een risico voor suïcidale jongeren. Daarvoor waarschuwt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in een gisteren gepubliceerd onderzoeksrapport over de Heldringstichting in Zetten. Aanleiding is een zelfdoding van een jongere eerder dit jaar op de gesloten afdeling van deze instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen.