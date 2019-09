Agressieve Nijmegenaar (31) mishandelde vriendin en takelde jongen (15) toe: tbs en twee jaar cel

Nieuw onderzoek bewijst: hometrai­ner is medicijn tegen ziekte van Parkinson

15:59 NIJMEGEN - Patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson hebben baat bij regelmatig sporten in eigen huis. Driemaal per week op de hometrainer levert een betere motoriek op. Dat effect is even groot als het effect van gangbare parkinsonmedicijnen, ontdekten onderzoekers van het Radboudumc.