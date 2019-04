Ah zielig! Voorzichtig aaien maar: ‘We hebben vervelende telefoontjes gehad’

Iets is er anders dan anders, want niemand maakt een selfie met de alpaca’s of imiteert de zwart-witte machohaan die territoriaal loopt te kraaien.



De ophef vooraf over de petting zoo van studievereniging Olympus lijkt ervoor te zorgen dat studenten donderdag voorbeeldig tussen de boerderijdieren door slalommen en hier en daar een beleefde hand leggen op een ingehuurd geiten- of biggenruggetje.



Ah, zielig! Of juist niet? Die discussie werd afgelopen dagen gevoerd op de Facebook-pagina van Olympus, die zijn derde lustrum viert en studenten trakteerde op een dag dieren knuffelen achter de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Dieren aaien vermindert stress, zegt Olympus bloedserieus, wijzend op een recente welzijnsenquête waaruit blijkt dat veel studenten last hebben met spanningen en eenzaamheid.