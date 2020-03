Al het vuurwerk verboden bij jaarwisseling in Nijmegen

De minister van de woondeal bezoekt Arnhem en Nijmegen en gelooft dat het goed komt

18:21 ARNHEM - Minister Stientje van Veldhoven bezocht woensdag de wijken in Arnhem en Nijmegen die centraal staan in een nieuw akkoord met het Rijk over oplossen van de woningnood in de regio. ,,We beseffen dat het niet alleen in de Randstad krap is.’’