Alarm om gevaarlijke Tesla-pil die in omloop is in Gelderland: ‘Groot risico op ziekenhuisopname’

Politie en Trimbosin­sti­tuut na trippende studenten: alarm slaan over ‘vervuilde drugs’ niet nodig

11 april NIJMEGEN - De politie en drugskenniscentrum Trimbosinstituut zien geen reden om te waarschuwen voor vervuilde drugs die mogelijk in Nijmegen in omloop zijn. Die zijn volgens buurtbewoners en berichten op whatsapp de waarschijnlijke oorzaak van een ‘slechte trip’ die zeven jongeren vrijdag op zaterdag hadden in een studentenhuis in Nijmegen.