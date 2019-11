Albert Heijn Sint Jacobslaan Nijmegen weer open na brand door kortsluiting

Verzet tegen kerstver­lich­ting in Nijmegen: ‘We hoeven die onzin niet’

11:24 NIJMEGEN - Kerstverlichting in de stad: leuk, gezellig, knus. Toch? Niet per sé. Meerdere bewoners van de Grotestraat in de Nijmeegse benedenstad willen koste wat het kost geen kunstlicht in de straat. Bewoner Willem van den Heuvel: ,,We hoeven die onzin hier niet.”