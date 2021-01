Alcohol in de pauzestand makkelijker tijdens lockdown? ‘Geen nieuwjaarsborrels, feestjes of etentjes’

Bestolen zingende politie­agent mag nieuwe gitaar niet aannemen; ‘Ik sta weer met lege handen’

22 januari HUISSEN/NIJMEGEN - De zingende politieagent Thijs Roseboom (28) uit Nijmegen mag zaterdag de gloednieuwe gitaar die hem is aangeboden niet in ontvangst nemen. ,,Een politieagent mag niet een gift als deze aannemen. Hoe supersympathiek wij het gebaar ook vinden en hoe vervelend dat ook is voor onze collega”, zegt een woordvoerder van de politie.