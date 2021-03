Alcoholverbod in Kronenburgerpark, maar her en der wordt toch een biertje opengetrokken

Dag van het Levenslied in Nijmegen niet op Moederdag, maar pas in najaar

28 maart NIJMEGEN - De Dag van het Levenslied vindt in Nijmegen doorgaans plaats op Moederdag. Maar vanwege de lockdown is dat dit keer geen haalbare kaart en wordt het smartlappenfestival met een knipoog verplaatst naar het najaar. Naar 19 september. Wel is er op Moederdag een livestream te zien met optredens van talloze artiesten.