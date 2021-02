Alert op illegale carnavalsfeesten: ‘Het zou jammer zijn als het imago van carnaval wordt aangetast’

,,Mochten er klachten binnenkomen over illegale feestje, of wanneer wij dit zelf constateren, dan treden wij daartegen op. Dat doen we bij illegale feestjes al gedurende de hele lockdown”, laat de woordvoerder van burgemeester Bruls weten.



Bij de Brabantse Carnavals Federatie kwamen tot dusver 8 meldingen binnen over mensen die tegen de coronamaatregelen in een feest zouden voorbereiden. Vakantieverhuurbedrijf Airbnb waarschuwt daarop: huur geen vakantiewoning bij ons om er te gaan feesten, want dan treden wij op.