Ali B, Frank Boeijen, Snelle en Davina, Linde Schöne of toch 100 BN’ers? Stem op jouw favoriete coronalied

NIJMEGEN - Het coronavirus werpt een schaduw over 2020 en maakt een onuitwisbare indruk op ons leven. Welk Nederlandstalig liedje dat speciaal voor dit tijdperk is geschreven, is voor jou onlosmakelijk verbonden met de coronacrisis?

Welke track neemt jou in deze zware tijd onder de arm? Welke artiest weet jou te raken met zijn tekst over de crisis? Wat is jouw coronahit? Ali B, Linde Schöne, Frank Boeijen, Davina Michelle en Snelle of toch die 100 BN’ers?



Opvallend; met Frank Boeijen en Linde Schöne zijn er twee kandidaten uit Nijmegen, een stad die hard getroffen is door corona.

Geen van allen

Linde Schöne, Nederland doet het (3%)

Davina Michelle en Snelle, 17 miljoen mensen (34%)

Ali B featuring Poke & Judeska, Anderhalf (8%)

Frank Boeijen, De verlaten stad (37%)

Geen van allen (18%)

Het coronavirus zorgt ervoor dat we fysieke afstand van elkaar moeten nemen. Maar door alle initiatieven om elkaar door de crisis heen te slepen, komen veel mensen ook nader tot elkaar. Die verbroedering is een thema in veel liedjes. Luister ze hieronder nog eens terug.

Linde Schöne: Nederland doet het

De Nijmeegse zangeres Linde Schöne schreef in een vloek en een zucht Nederland doet het. Ze maakte het nummer over de coronacrisis voor een reclamespotje van verzekeraar ASR. Het liedje sloeg aan en is nu door Schöne als track uitgebracht.

‘We tellen de uren, worden gek van de muren, maar we bellen de buren, ik sta voor je klaar. We doen het met liefde, van een meter of drie, want ja we volgen advies. Let een beetje op elkaar.’

Frank Boeijen: De verlaten stad

Ook Frank Boeijen waagde zich aan een liedje over de coronacrisis: De verlaten stad. De Nijmegenaar beschrijft het gevoel waarin veel mensen zich momenteel zullen herkennen: stille straten, een verlaten stad en het ‘denken aan iemand die je nu niet kunt zien’.

‘En ik denk aan jou. Denk je ook aan mij. Denk je dat het blijft. Ook dit gaat weer voorbij. Kijk wat de dag brengt. Een hemel of een hel. Niemand die het weet. Nooit zo bang geweest. Wees voorzichtig. Wees voorkomend. We zien elkaar wel weer. Vroeg of laat.’

Ali B, Poke & Judeska: Anderhalf

Ali Bouali kiest er met Anderhalf voor de coronamaatregelen te bezingen. De anderhalve meter afstand die mensen van elkaar moeten houden om besmetting te voorkomen, het dragen van handschoenen, handen wassen, ic, quarantaine.

‘Anderhalf meter, anderhalf. Ik zeg anderhalf meter. Kom niet in mijn aura bitch. Anderhalf meter. Zou je moeten weten. Klappen ga je eten als je dichterbij komt met je mond. Kan die stappen van je meten. Doe het in je elleboog alsof je dabt. Beweeg met die armen, Mo Bicep. Handschoenen aan is in de mode, gek. Maar denk niet dat je daarom geen corona hebt. Die shit blijft plakken aan je gloves.’

Davina Michelle en Snelle: 17 miljoen mensen

Davina Michelle en Snelle scoorden met 17 miljoen mensen de kortste nummer-1 hit ooit (1 minuut en 47 seconden). De remake van 15 miljoen mensen van Fluitsma & Van Tijn roept op tot saamhorigheid.



‘Zo zitten d’r nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen kneiterharde werkers in de zorg, die amper slapen, maar met zeventien miljoen mensen is het best wel even schrikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar met zeventien miljoen mensen, met de neus in dezelfde richting komen we hier uit.’

100 BN’ers: Zon

Aan het coronalied Zon werkten een blik vol BN’ers mee (100!), onder wie Edsilia Rombley, Gordon, Leontien Borsato, Yolanthe Cabau, Martijn Krabbé, Ellie Lust en Danny Blind. Het idee was om mensen een hart onder de riem te steken, maar het coronalied sloeg niet echt aan. Of bij jou wel?