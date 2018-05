Alibibrood helpt Nijmegenaar om fietsroof uit gang zélf op te lossen

Van der Maas merkte donderdag dat twee fietsen uit de gang van zijn woning aan de Bloemerstraat in het centrum van Nijmegen waren weggehaald. ,,Een bezoeker had de deur niet goed in het slot getrokken. Die stond wagenwijd open.’’ Op camerabeelden van de onder zijn woning gesitueerde winkel was haarscherp te zien hoe de fietsenroof in zijn werk ging. ,,Je ziet twee jongens langskomen. Die zien dat de deur open staat. Ze twijfelen even maar gaan dan de deur binnen. Het was een impulsactie. Ze pakken elk een fiets en gaan ervandoor. Bijna komisch hoe de kleinste van de twee op mijn hoge fiets probeerde te rijden.’’

Aangifte

Minder komisch is dat de dure tweewielers weg zijn. Aangifte bij het politiebureau blijkt niet zomaar mogelijk. ,,Dat kon pas volgende week zaterdag.’’ Van der Maas baalt ervan. ,,De fiets is mijn enige vervoermiddel. Ik heb inmiddels een nieuwe gekocht.’’

Toch gaf hij zijn gestolen fiets niet zomaar op. ,,Ik kwam mijn fiets tegen op Marktplaats. Na wat bieden en berichtenverkeer spraken we zaterdag af op de Willemsweg. Dat bleek een niet bestaand adres. Ik heb bij een winkel in de straat een enorm brood gekocht. Een alibibrood. Daarmee ben ik een paar keer langs gelopen. Ik zag twee jongens die me in de gaten hielden.’’

Die afspraak bleek een test om te zien of hij zonder politie zou komen. ,,Ze vroegen of ik die man met dat brood was.’’ Enkele telefoontjes later is er een nieuwe afspraak bij de Albert Heijn in het centrum van Nijmegen.

Wat zullen doen?

Van der Maas: ,,Na een fikse wandeling stond daar de dader, ik herkende hem meteen van de beelden. Erg aardige jongen, ik heb me keurig voorgesteld. Hij pakte de fiets, deed 'm van het slot, ik nam hem aan sprak de nu al legendarische woorden: 'Ernesto, jongen, wat zullen we doen? Zal ik mijn fiets die je donderdag uit mijn woning hebt gehaald meteen zelf houden? En bied je je excuses aan? Of geef ik een seintje aan de politie om de hoek om je mee te nemen. Ernesto schrok een beetje, prevelde sorry, en zette het op een rennen. Mission accomplished. Ik heb nu twee fietsen.’’

Als het mis gaat

Onbegrijpelijk vindt Van der Maas dat de politie niet thuis gaf. ,,Ik heb ook tijdens mijn actie diverse keren met de politie gebeld. Die konden er geen mensen voor vrij maken. Ik heb gezegd: nou als het mis gaat en ik krijg een mes tussen mijn ribben, dan weten jullie wat er gebeurd is.’’

Dat gebeurde uiteindelijk niet. Van der Maas: ,,Ik ben geen moment bang geweest. Mooi dat het gelukt is.’’ Aankomende dinsdag heeft hij wel al een afspraak met de wijkagent om aangifte te doen.