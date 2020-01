‘Alle kerken kunnen leren van onderzoek misbruik bij Jehovah’s’

Nissen ziet verschillende parallellen met de situatie in de katholieke kerk en de Jehova’s getuigen, die ook in Gelderland veel zogeheten koninkrijkszalen hebben.



,,De omgang met zaken van misbruik in beide kerken was jarenlang niet goed. Vaak werden juist de daders in bescherming genomen. Hierdoor werden de slachtoffers dubbel geschaad.”



Nissen ziet tegelijk ook een belangrijk verschil. ,,Je ziet dat de katholieke kerk door schade en schande geleerd heeft van de publiciteit en nu zelf ook streeft naar transparantie en openheid. Bij de Jehova’s getuigen zie je die beweging niet. Daar hebben ze juist gepoogd de publicatie tegen te houden.’’



Dan wordt er ook nog eens niet makkelijk over seks gesproken in deze gemeenschappen.

,,De taboesfeer speelt ook zeker een rol. Het zijn gevoelige zaken, waar men niet vaak over spreekt. Dat zie je heel veel bij religieuze instituties. Je moet voldoen aan een norm.’’