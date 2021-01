‘Alle orgasmes binnen een minuut’ dankzij Nijmeegse vibrator van Oscar Heijnen

De zakelijke carrière van Oscar Heijnen begon met een enkel videobandje: een pornoversie van de populaire politieserie Miami Vice. Hoe kon hij bevroeden dat hij 25 jaar na die ene film met de titel ‘Miami Spice’ een prominente speler op de wereldmarkt voor seksspeeltjes zou zijn.



,,Na de mavo kreeg ik een baantje in een kledingzaak, Big Deal in de Broerstraat. Daar leerde ik om mensen netjes aan te spreken: ‘Kan ik u helpen?’ En ik zette mijn eerste stappen in de verkoop. Ik werd al vrij snel bedrijfsleider in een andere kledingwinkel. Op een dag kwam mijn oudste broer in de winkel en vroeg of ik voor hem wilde werken.



,,Hij was begonnen met een videotheek op de hoek van de Hatertseweg en had er een bij gekregen in Veghel. Mijn broer wilde de grootste videotheek van Nederland openen in Eindhoven en ik moest het daar gaan doen. Ik zei eerst: ‘nee, ik ga niet bij familie werken’. Je krijgt 1500 gulden en een auto van de zaak, zei hij. Toen heb ik toch maar ‘ja’ gezegd. Zo reed ik jarenlang op en neer naar CD & Filmland in Eindhoven, in mijn Golfje, vanaf mijn kamertje in de Jan de Wittstraat.