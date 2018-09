'Allerengste spookhuis van de Benelux' komt naar De Vasim

Wie wil kan op zowel 18, 19 als 20 oktober de hele avond terecht bij De Vasim. Hoogtepunt is The forbidden floor, waar volgens de overlevering zeven bouwvakkers spoorloos zijn geraakt zonder ooit nog een teken van leven te hebben gegeven. Ook op het buitenterrein en de binnenplaats is er van alles te doen. Er dolen freaky figuren rond, een DJ zorgt voor muziek en er zijn eet- en drankkraampjes.



,,Om te kunnen concurreren met andere scarynights overal in het land moeten we wel’’, legt Michael Snoek uit. ,,Halloween wordt met het jaar populairder. Over een paar jaar is het net zo groot als carnaval. De echte freaks reizen stad en land of voor de beste en grootste feesten. Daar willen we bij horen. Nu nog als engste van de Benelux, maar wie weet gaan we volgend jaar zelfs voor de titel 'Engste van Europa'. Waarschijnlijk kiezen we dan zefs voor een complete horrorweek.’’