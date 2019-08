Allerlaatste kans voor Nijmegenaar die dreigde met schietpartij op school

Omdat hij ook riep dat hij een wapen in de kast had liggen, gingen overal alarmbellen rinkelen, zeker in deze tijden waarin de dodelijke aanslagen op scholen in de Verenigde Staten regelmatig het nieuws domineren. Het werd helemaal code rood toen hij beloofde ook een van zijn hulpverleensters thuis te ‘pakken’.



Een tweede incident speelde zich af in november 2018 waarbij hij twee parkeerwachten dreigde neer te knallen. Bovendien liep hij nog in zijn proeftijd voor een derde bedreiging. Nu heeft hij dus een groot probleem, meldt rechter Quak, want dit dossier is goed voor een gevangenisstraf, vooral omdat hij er die kinderen bij betrok.



„Hoe zou het zijn als het om úw kind ging?” vraagt hij. „Ik zou me niet fijn voelen”, antwoordt de verdachte. „Níet fíjn vóelen!?” Dat eufemisme gaat er bij de rechter niet in. „Kinderen zijn kwetsbaar”, gaat hij verder. „Die kun je als vader niet altijd beschermen en dat wist de wijkagent ook!” „Ja, ik heb iets verkeerds gezegd”, geeft de verdachte toe.



Ter verdediging legt hij uit dat hij zich het hele weekend had suf gepiekerd over de omgangsregeling met zijn eigen kind, die na ellenlang gesoebat toch ineens op losse schroeven leek te staan.„Begrijpt u dat die mensen echt bang waren?” houdt de rechter vol. „Ja, ik snap dat ze geschrokken zijn. Klote dat het is gebeurd.”



Hetzelfde geldt voor die twee parkeerwachten. Die waren bezig een akkefietje bij een drugsdealer in de wijk Bottendaal op te lossen toen hij net kwam aanlopen. Vroegen ze hem waar hij zijn auto had geparkeerd. Helaas niet op de goeie toon. „Wat boeit jullie nou mijn auto?!” „Rustig aan”, zeiden ze nog maar het kwaad was al geschied. „Bek houden of ik schiet jullie kapot!”



,,Waarom zo explosief als het niet gaat zoals u wilt?’’, wil de rechter weten. De verdachte heeft er geen sluitende verklaring voor: zijn opvoeding, denkt hij, en dat jarenlange gevecht om zijn eigen kind... „Ik moet leren om niet te zeggen wat ik denk”, geeft hij toe. Maar daarvoor is psychische hulp noodzakelijk, dat ziet hij nu ook wel in.



De officier van justitie wijst op een navrant aspect: júist de mensen die het goed met hem voor hebben, jaagt de verdachte de stuipen op het lijf. Zo had de wijkagent hem maandenlang geholpen bij het contactherstel met zijn kind opdat er een goede omgangsregeling kon komen.„Heeft u hem nog gesproken?” vraagt de rechter. „Ja, hij wenste me succes bij deze rechtszaak”, zegt de verdachte. En na de opgetrokken wenkbrauwen van de rechter: „Hij weet dat ik ook een goeie kant heb.”



Misschien geeft dat de doorslag want de man krijgt een allerlaatste kans: zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar: mét(urine-)controle op alcohol en drugs, mét verplichte woonbegeleiding en mét anti-agressietherapie, desnoods mét opname in een kliniek. En vijftig uur taakstraf, omdat zijn proeftijd nog liep.