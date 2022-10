Allerzielen bij LUX: stilstaan bij de eindigheid met diner, film en gesprek

‘Zonder Willem Alferink was veel moois van de Hezel­straat verloren gegaan’

NIJMEGEN - Willem Alferink is 18 oktober op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was tientallen jaren in Nijmegen actief als ondernemer in Nijmegen en zette zich in voor het behoud van het culturele erfgoed, met name in de Lange Hezelstraat en Benedenstad. ,,Zonder Willem was er veel van de Oude Stad verloren gegaan.”

