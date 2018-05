Alles en iedereen profiteert van promotie naar de eredivisie

NIJMEGEN - Vanaf morgen strijden NEC en De Graafschap via de play-offs om een plek in de eredivisie. Promotie is niet alleen voor de clubs van belang, maar ook voor Nijmegen en Doetinchem. ,,Het is de beste marketing die je je kunt wensen voor een stad.’’