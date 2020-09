Alles is anders in Nijmegen, maar het blijft gewoon kermis: ‘Als iedereen zich aan de regels houdt, gaat het goed’

Cursussen in wijkcentra twee keer zo duur? ‘Ontzettend triest, het maakt me razend’

23 september NIJMEGEN - Ze zijn wanhopig. Boos ook. Op wethouder Bert Velthuis die per 1 januari huren wil gaan heffen voor les- en koorruimtes in hun wijkcentra. Dat voelt als een dolk in de rug voor die tientallen, nee honderden, vrijwilligers die in Nijmegen laagdrempelig cursussen organiseren.