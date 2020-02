‘Als ratten in de val bij brand’ in onveilige Nijmeegse flat: ‘Het balkon oplopen en heel hard schreeuwen’

Achter de muur van de serre van Will Canta en haar man op de zesde verdieping van de Nijmeegse flat zit een soort luik. ,,We wonen hier al elf jaar. Ons is ooit verteld dat we dat luik moeten intrappen als we bij brand niet via het trappenhuis naar beneden kunnen. Achter dat luik is dan een brandtrap.’’