Als single met een modaal inkomen een huis kopen in Nijmegen? Op dit moment zijn er 0 opties

NIJMEGEN - Ben je als single met een modaal inkomen (38.000 euro) op zoek naar een woning in Nijmegen? Dan kom je van een koude kermis thuis: het enige dat op dit moment voor Jan Modaal te koop staat, zijn één garagebox, twee parkeerplaatsen, twee studio's of één tweekamerappartement.

Landelijk is slechts 1 procent van het woningaanbod nog te betalen, maar in sommige steden is het aanbod bijna nul. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. Door de stijgende hypotheekrente kunnen mensen minder lenen terwijl de huizenprijzen nog altijd stijgen. Twee jaar geleden was 5 procent van het aanbod financieel nog op te brengen voor alleenstaanden met een modaal inkomen.

Wat is een modaal inkomen in 2022 en wat voor hypotheek kun je krijgen? Het modale inkomen in 2022 is vastgesteld op 38.000 euro. Met dit salaris kun je als eenverdiener op dit moment een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro (o.b.v. 10-jaars rente met NHG van 3,6 procent). Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners zijn we uitgegaan van 65.000 euro (38.000 euro + 27.000 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek van zo’n 304.000 euro af te sluiten (o.b.v. 10-jaars rente met NHG van 3,6 procent).

Hoe staat het ervoor in Nijmegen? Speurders op Funda die filteren op woningen tussen de 0 en 175.000 euro, krijgen acht koopwoningen als resultaat. Dat klinkt enigszins positief, zou je denken. De werkelijkheid valt echter tegen, blijkt uit een blik op het aanbod.

Parkeerplekken en studio's

Eén appartement is al verkocht onder voorbehoud, een ander is onder bod. Een andere ‘woning’ blijkt een parkeergarage te zijn, terwijl een ander resultaat een garagebox is en weer een andere een parkeerplaats.

Volledig scherm Als Jan Modaal krijg je in Nijmegen 8 resultaten voor woningen. Het grootste gedeelte blijkt echter onbruikbaar. © Funda

Voor autoliefhebbers in ieder geval genoeg keuze. Wie verder kijkt, ziet een studio in de Molenstraat verschijnen. Die kost 175.000 euro - en valt met een hypotheek van 171.000 euro dus ook af.

Dan de eerste échte optie: een volgens de makelaar ‘schitterende studio’ van 23 vierkante meter aan de Graafseweg. Die kost 135.000 euro. En last but not least: een tweekamerappartement in Tolhuis van 39 vierkante meter, ook voor 135.000 euro. Het appartement staat er pas tien dagen op. Geïnteresseerden kunnen dus een poging gaan wagen.

Tweeverdieners

Een woning zit er voor Jan Modaal in de Waalstad dus niet in. Voor tweeverdieners ziet het er een stuk rooskleuriger uit. Met een hypotheek van 300.000 euro op zak krijg je op Funda 143 resultaten in Nijmegen.

Vooral in Dukenburg, Zwanenveld en Nijmegen-West staan woningen te koop. In Nijmegen-Oost en Heijendaal hoef je bijna niet te kijken: daar zijn slechts een paar opties te zien.

Volledig scherm Tweeverdieners met een maximale hypotheek van 304.000 euro kunnen kiezen uit 143 woningen in Nijmegen. © Funda