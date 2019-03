Als Trudy over een boek vertelt, wil je het meteen lezen

Er zijn in je leven altijd mensen die het verschil maken. Hoe klein en onbeduidend dat verschil op het eerste oog ook lijkt, wat de waarde ervan is besef je pas later. Als kleine man, in de jaren tachtig, kwam ik graag in de bibliotheek naast mijn basisschool, De Driemaster in Bottendaal. Die bibliotheek was een warme plek, vooral omdat Trudy daar was. Trudy van Doorn.



Deze Boekenweek heb ik haar weer ontmoet, na 25 jaar. Ik hoorde van een oud-docente dat ze vlakbij me woont en ben spontaan op de koffie gegaan. Ik belde aan en Trudy deed open met een glimlach -helemaal niks veranderd. Op de bank bij de koffie hadden we het over vroeger, over hoe mooi en liefdevol het toen allemaal was. Soms wel een contrast met deze tijd.