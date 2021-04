Als ‘Truus van het stadhuus’ iets zei, was iedereen meteen stil

Voor vaste bezoekers van het stadhuis was Bep Hopman bekender dan de meeste wethouders. Als je binnen wilde komen, kon je niet om haar heen. En al helemaal niet als ze als gastvrouw present was bij huwelijken.



,,Ik heb nogal een harde stem. Als iedereen binnen was en ik zei: ‘Mag ik even uw aandacht’ was iedereen meteen stil. Die dachten dat de Derde Wereldoorlog was uitgebroken!”



Jongen uit de buurt

,,Mijn ouders woonden nog in bij mijn opa en oma aan de Hengstdalseweg toen ik werd geboren. Pas na een paar jaar verhuisden we naar de Korhoenstraat 41. Dat waren huizen voor mensen die bij de Dobbelmann werkten, zoals mijn vader.



,,Ook toen ik trouwde, woonden we de eerste vier jaar nog daar bij in. Ik leerde mijn man, Benny Hopman van de Nieuwe Nonnendaalseweg, al heel vroeg kennen. Het was een jongen uit de buurt, we speelden verstoppertje samen. We mochten buiten spelen totdat de lantaarns aan gingen. In 1970 verhuisden we naar een benedenflat in de Aldenhof.



,,Mijn vader kwam uit Rotterdam en werkte bij de Jamin toen het Duitse bombardement de hele binnenstad verwoestte. Ook de Jamin. Hij had dus geen werk meer. Hij verloor bij dat bombardement ook zijn verloofde. Via zijn broer werd hij varensgezel en voer naar Schotland en Engeland met graan. Bij de tweede reis zou hij naar Zweden gaan, maar in feite gingen ze weer naar Engeland.”