Alsnog mondkapjesplicht voor leerlingen Karel de Grote College

Hortus bruut vernield en bestolen: ‘Waarom breekt iemand hier in? Iedereen is altijd welkom’

15:03 NIJMEGEN - Vandalisme zijn ze wel gewend. Een ingegooid ruitje, een kapot hek, dat soort dingen. Niet leuk, maar tot afgelopen weekend had de hortus in Nijmegen vooral last van kleine vernielingen. In de nacht van zondag op maandag ging het een stuk verder in de botanische tuin en theetuin achter Landgoed Brakkesteyn. Toen werd het dak vernield, een tent kapot gemaakt en verdwenen laptops en spullen uit de keuken, zoals een kookplaat, koffiepads en een tosti-ijzer.