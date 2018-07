Alsnog naar Eminem in Nijmegen? Kaarten genoeg

NIJMEGEN - Hoewel de kaartverkoop in februari heel rap van start ging, is het concert van Eminem, donderdagavond in het Goffertpark in Nijmegen, nog steeds niet volledig uitverkocht. Via Ticketmaster, de officiële verkoopsite, waren dinsdagochtend nog staanplaatsen te koop.