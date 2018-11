Alwéér vrachtwagens in brand in Nijmegen: ‘Ik heb geen idee in welke hoek ik het moet zoeken’

Boosheid en verdriet strijden om voorrang bij de familie Daniëls. Bij hun bedrijf op industrieterrein Westkanaaldijk is zondagavond brand gesticht. Voor de tweede keer in ruim een week. Twee trucks gingen in vlammen op. Mede-eigenaar Frank Daniëls schat die op tussen de 20.000 en 25.000 euro.



Vader Daniëls vindt het lastig om te praten over wat er is gebeurd. Hij krijgt het af en toe te kwaad. Samen met zoon Frank heeft hij het bedrijf Daniëls de afgelopen veertig jaar uitgebouwd tot de handelsonderneming in de in- en verkoop van bedrijfswagens die het nu is. Op het bedrijfsterrein aan de Hogelandseweg staan pak ’m beet dertig trucks geparkeerd.