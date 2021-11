Amateurclubs in de stress om QR-code voor alle volwassen leden; voor elke training en wedstrijd testen?

Ron Wammes van voetbalclub MVV’58 uit Meteren (gemeente West Betuwe) heeft weinig begrip voor het dinsdag aangekondigde besluit van het kabinet. ,,Dan kunnen we stoppen met voetballen toch. Wat denk je dat mensen gaan doen die tegen het vaccineren zijn. Die komen niet meer.’’ Wammes denkt niet dat dit beleid uitvoerbaar is. ,,Ik vrees ook voor agressie op de club. Wat als een vrijwilliger iemand tegen wil houden die heel fel is op de maatregelen. Ik kan me niet voorstellen dat er clubs zijn die hier begrip voor hebben.’’