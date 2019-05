Amateurs NEC niet naar DVE-Trajanus uit angst voor geweld, kampioenschap weg

Burgemees­ter Bruls: Nijmegen heeft geen geld voor Songfesti­val

16:01 NIJMEGEN - ,,Het is hartstikke leuk als het Eurovisie Songfestival in Arnhem zou landen, maar wij gaan er niet in participeren.” Dat zegt burgemeester Hubert Bruls als reactie op het enthousiasme van Arnhem om zich aan te melden als gastheer van het grote televisie-evenement in 2020.