Ambitie Valkhof: met Duitsers en gezinnen groeien naar 115.000 bezoekers

Scholieren geven high five aan de leraren, tegen het pesten

14:34 NIJMEGEN - 'Bam, high five'! Vol zelfvertrouwen loopt een leerling zigzaggend van het ene naar het andere personeelslid het gebouw van het Helicon VMBO in Nijmegen binnen. Niemand slaat hij over, iedereen krijgt een high five.