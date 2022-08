Ambulancemedewerker veroorzaakt in volle vaart zwaar ongeluk op Waalbrug: ‘Wist niet dat ik kruising op reed’

eurogames Dit is Ska (45), de lesbische topvoetbal­ster die vluchtte uit Zimbabwe: ‘Ik was mijn leven niet veilig’

NIJMEGEN - De lesbische Sikhanyisiwe Ngwenya – ‘zeg maar Ska’ – (45) was een populaire voetbalster in Zimbabwe. Tot ze moest vluchten, omdat ze in een speech voor het parlement opkwam voor homoseksueel Afrika. Deze week doet ze mee aan de EuroGames, een groot lhbtiq+-sportevenement in Nijmegen. ,,Ik was mijn leven niet veilig.”

