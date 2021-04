Ambulances in de rij om jongeren uit studentenhuis te halen in Nijmegen: ‘Ze leek compleet te flippen’

Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland kan zaterdagochtend nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Volgens getuigen waren sommige jongeren ‘helemaal aan het trippen op de brancard’, vermoedelijk zijn er drugs in het spel.

Strompelend naar de ambulance

,,Sommigen werden aan handen en voeten naar buiten gedragen, anderen konden alleen strompelend naar de ambulance lopen’’, vertelt een van de buurtbewoners die vannacht thuis was.



Een ander hoorde rond middernacht een studente hard schreeuwen in de achtertuin. ,,Het klonk niet alsof ze laveloos was, het had er alle schijn van dat ze compleet aan het flippen was. Maar ook wij vragen ons af wat er precies aan de hand geweest kan zijn.’’