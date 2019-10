‘Amsterdam’ trekt nationale politie leeg, Oost-Nederland is dat ‘spuugzat’

r

Lees ook Politiesterkte daalt ondanks belofte minister, burgemeesters slaan alarm Lees meer

De politie Oost-Nederland is ongeveer 150 man kwijt aan ‘Amsterdam’. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dat besluit genomen zonder de burgemeesters te raadplegen.



,,Wij zijn het spuugzat‘’, zo reageert de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls op de brief aan de Kamer, waarin de regioburgemeesters alarm slaan over de politie. Bruls fungeert als burgemeester van de grootste stad in Oost-Nederland als regioburgemeester namens de 78 burgemeesters binnen de politie eenheid Oost.

Quote Stop met het doen van extra en aanvullen­de claims zonder dat je structu­reel de politie versterkt. Dit kan ik niet uitleggen. Hubert Bruls, Burgemeester van Nijmegen

Minder politie

,,Aan het eind van dit jaar hebben we minder politie in dit land dan aan het begin van het jaar”, zegt Bruls. ,,De politie zou de komende vier jaar worden versterkt. Al in het eerste jaar moeten we constateren dat we dalen. Met een paar honderd man.’’



,,De minister zal het niet leuk vinden. Ik blijf het herhalen. Er komt dus niets terecht van die belofte. Er komt geen agent bij. Het kost veel moeite om genoeg agenten op de opleiding te krijgen. Velen stromen uit door de vergrijzing.”

Voetbal