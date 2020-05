Analfabete leerlingen dreigden af te haken door thuisonderwijs en dus mochten ze al eerder weer naar school

Suijkerbuijk eet Carpaccio en diamant­haas afhalen bij Why Not: 'Het voelt als goed uit eten gaan’

28 mei Uit eten in coronatijd zit er nog even niet in, afhalen bij horecazaken juist wel. Verslaggever Mitchel Suijkerbuijk gaat op onderzoek uit in Nijmegen. Wat kun je afhalen en hoe smaakt dat? Dit keer: restaurant Why Not aan de Van Welderenstraat.