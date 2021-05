Anderhalf uur in de rij bij NEC; wat kost een seizoenkaart eigenlijk en raken ze een keer op?

Spanning loopt op: Radboudumc negeert vonnis rechter, kan oncoloog morgen aan de slag?

26 mei NIJMEGEN - Het Radboudumc heeft vooralsnog geen gehoor gegeven aan een rechterlijk vonnis om te rectificeren dat een medisch oncoloog niet is ontslagen. Onduidelijk is of de arts donderdag weer aan de slag kan, zoals de rechter in kort geding eveneens heeft bevolen.