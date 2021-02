André Brugman overleden: hij was de ‘Nijmeegse Elvis’, maar wilde zo niet heten

reageer Oproep: heb jij veel last van vervuilen­de houtka­chels in de buurt?

25 februari NIJMEGEN - Eerder deze week in de Gelderlander: gedoe in de Nijmeegse politiek rondom de uitstoot van open haarden en vuurkorven in de stad. Partij voor de Dieren wil een extra stookbelasting of een tijdelijk stookverbod in de wijken waar veel uitstoot is.