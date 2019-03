Animatiefilm over autisme van Nijmeegse Floor gaat de wereld over

Als Chris vliegtuigjes aan het bouwen is, ligt het mannetje in zijn hoofd languit in een luie stoel. Modelbouw is een vertrouwde en geliefde bezigheid, Chris kan zich lekker concentreren op de historisch correcte details, niks aan de hand dus. Maar als zijn broer hem vraagt om mee te gaan naar een feestje, dan raakt het mannetje in rep en roer. Want Chris heeft een vorm van autisme.



Zo begint Mind My Mind van Floor Adams. De Nijmeegse animatieregisseur heeft al heel wat korte films afgeleverd. Eigen werk en veel in opdracht zoals voor televisieprogramma’s, de overheid en maatschappelijke organisaties. Ze maakte onder meer 24 kleuters, over het bombardement van 1944. Dat is later aangekocht door de gemeente.



In de animatiefilm Mind My Mind is het brein van Chris een eigen karakter. O jee, een feestje! Het mannetje bladert in een handboek voor party's. Chris moet zich douchen, scheren en een leuk bloesje aantrekken. Intussen loopt het brein door de lijst van gewenst gedrag voor dat soort sociale gebeurtenissen. ‘Zeg goedendag’, is een van de richtlijnen.