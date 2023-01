Anke mailt wekelijks gratis duurzaamheidtips: 'Wil geen irritant geweten zijn'

“Een aantal jaar geleden keek ik vooral naar anderen om het klimaatprobleem op te lossen en minder naar mijzelf. Tegelijkertijd vermeed ik steeds vaker nieuws over klimaat en voelde mij na de zoveelste mislukte klimaattop teleurgesteld, machteloos en boos”, vertelt Anke.

Tips voor het alledaagse leven

In 2020 gooide Anke het roer om en begon te kijken naar haar eigen aandeel binnen de klimaatcrisis. Ze richtte climatechain op een deelt hiermee gratis tips die het alledaagse leven verduurzamen. Inmiddels staan er ruim vijfhonderd mensen op de mailinglijst.

Anke legt uit: “Het zijn persoonlijke mails, precies zoals het hier aan de keukentafel ook besproken wordt. Ik vind het belangrijk dat de tips echt bruikbaar zijn en weinig tijd, geld en moeite kosten. Het gaat om kleine stapjes, zoals het verlagen van het toerental op je wasmachine. Dat is beter voor het milieu, je energierekening én de machine.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Volledig scherm Anke tijdens het geven van een duurzaamheidsworkshop © climatechain

Niet belerend

In haar mails wil Anke niet belerend overkomen: “Ik ben zelf ook niet perfect. Het is goed als het stereotypische beeld van de klimaatbewuste mens verandert. Duurzaam leven is juist iets voor iedereen. Zo had ik ook nooit gedacht dat ik zelf schoonmaakmiddelen zou maken, maar het is hartstikke makkelijk en goedkoop. In de winkel betaal je eigenlijk voor heel veel water in een plastic fles.”

Irritant geweten

Anke ontvangt veel positieve reacties op haar initiatieven. Ze vertelt: “De mooiste complimenten zijn van mensen die uitkijken naar mijn mails. Ook toepassingen van de tips of juist tips terug krijgen, is fantastisch!”

Toch ondervindt Anke ook moeilijke dingen sinds de start van haar onderneming. “Mensen in mijn omgeving verontschuldigen zich wel eens tegenover mij, uit het niets. Bijvoorbeeld als ze iets nieuw hebben gekocht in plaats van tweedehands. Dat is helemaal niet nodig. Het laatste wat ik wil, is een irritant geweten zijn voor anderen”, vertelt Anke.

Bewust boodschappen doen

Naast de mails is Anke nu bezig met het verzorgen van online en fysieke workshops, bijvoorbeeld over het maken van bewuste keuzes in de supermarkt. Daarvoor heeft ze per voedingscategorie uitgezocht wat nou de duurzaamste keuzes zijn.

Anke deelt een greep uit de tips: “Onverpakte groenten zijn erg duurzaam, mede omdat ze tegen een stootje kunnen. Daarnaast moet je je niet blind staren op honderden duurzaamheidskeurmerken op producten. Je hoeft slechts scherp te zijn op twaalf topkeurmerken van Milieu Centraal.”

Leuker leven

Het leiden van een duurzamer leven heeft Anke een stuk gelukkiger gemaakt: “Mensen denken dat je van alles niet meer mag, maar het werkt juist andersom. Mijn leven is er leuker op geworden. In de toekomst wil ik mijn baan opzeggen. Het zou een cadeau zijn om hier fulltime mee bezig te gaan!”

Meer informatie over Ankes tips en workshops vind je op de website en Instagrampagina van climatechain.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!