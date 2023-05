Anne (24) zat net met bordje nasi op schoot, toen ze wartaal begon uit te slaan: ‘Op dat moment staat alles stil’

,,Ik zat op de bank met een bordje nasi, samen met mijn tweelingzus. We woonden net twee weken samen op kamers. Toen mijn nasi op was, liep ik naar de keuken om nog een bordje te halen. Maar ineens knikte ik door mijn been. Ik kon niet meer staan, voelde me licht in mijn hoofd. Ik wilde me aan het aanrecht vastpakken, maar mijn arm deed het niet meer, die bungelde langs mijn lijf.”