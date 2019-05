Anne Faber en Julie van Espen: twee zaken met veel overeenkomsten

Tribute­band, bijna net zo druk als bij Dire Straits zelf

20:34 NIJMEGEN - Saxofonist Chris White (1955), was van 1985 tot 1995 bandlid van Dire Straits. Sinds 2011 is hij opnieuw vrijwel permanent op wereldtour met The Dire Straits Experience, een tributeband. Op woensdag 22 mei klinken ‘Sultans of Swing’ en andere covers in concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.