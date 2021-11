Annemarie Haverkamp schrijft kinderboek over doof meisje: ‘Ik bedacht steeds wat ik als kind zelf had willen lezen’

Annemarie Haverkamp is freelancejournalist, hoofdredacteur van universiteitsmagazine Vox en columnist bij deze krant. Ze schreef daarnaast enkele boeken, waaronder het bekroonde De achtste dag . Nu heeft ze zich voor het eerst gewaagd aan een kinderboek, in opdracht van het Liliane Fonds. Ethny praat met haar handen werd afgelopen woensdag gepresenteerd in Amsterdam. Het gaat over een doof meisje en een blauwe beer met afritsbare oren.

Hoe ontstond het verhaal?

,,Ethny uit het boek bestaat echt. Ze is 6 jaar, woont in Guatemala en krijgt hulp via het Liliane Fonds. Toen ik begon te schrijven had ik een beginpunt en een eindpunt, gebaseerd op het leven van de echte Ethny. In eerste instantie volgde ze alleen regulier onderwijs, net als in het boek. Dat was heel onzinnig natuurlijk: ze ziet de kinderen in haar klas hun lippen bewegen, maar ze begrijpt hen niet en zij begrijpen haar niet. De rest van het verhaal heb ik verzonnen: ze leent de oren van haar vriend de beer, in de hoop haar moeder te verstaan.”