Annet, de ‘paashaas van Brakkenstein’, brengt choco-eitjes met een hulpaanbod

Dat bericht, geplakt op een zakje met een handjevol paaseitjes, ging in de afgelopen weken bij elk huis in de Nijmeegse wijk Brakkenstein door de brievenbus.



Afzender: Annet Nijssen, een 31-jarige buurtbewoner. Zo’n tachtig kilo chocolade sleepte ze naar huis en van daaruit door de buurt. In porties natuurlijk.



Uit de hand gelopen

,,Het is een beetje uit de hand gelopen”, zegt Nijssen, juf op basisschool De Bloemberg in Lindenholt. ,,Ik was aan het afvalprikken in de buurt toen een mevrouw naar me toe kwam om een praatje te maken. Ze was net weduwe geworden. Er wonen hier veel oude mensen en zo kwam ik op het idee om een briefje met paaseitjes rond te brengen.”



Het begon met vier kilo paaseitjes. En toen nog een keer zes. En toen nog een keer tien kilo.