Annie heeft een queer boekhoudbureau in Nijmegen: 'Begrip voor ieders identiteit'

‘’Ik wil dat het voor iedereen meteen duidelijk is dat ze mijn kantoor als zichzelf mogen binnenkomen. Tegelijkertijd hou ik mensen die dit niet begrijpen buiten de deur’’, vertelt Annie over de naam Buro Queer. ‘’Dit was best spannend, want misschien schrik je zo mensen af. Gelukkig is dit niet gebeurd en kan ik heel erg goed met mijn klanten overweg.’’

Voornaamwoorden corrigeren

‘’Ik heb klanten die bij andere boekhouders steevast met de verkeerde voornaamwoorden worden aangesproken. Het is niet prettig als je iemand telkens over je identiteit moet corrigeren.” Dat snapt Annie goed. Die identificeert zichzelf ook als queer. Dat betekent dat je je niet identificeert met heteronormen. ‘’Ook ik ben gewoon mezelf. Ik merk dat mensen opgelucht zijn als ik niet kom aanrijden in een dure auto en dat ik geen luxe pak draag.’’

Van muziek naar boekhouding

Annie heeft een achtergrond in muziektherapie, maar besloot toch boekhouder te worden. ‘’Ik dacht vroeger dat ik van mijn hobby muziek mijn werk wilde maken, maar het bleek dat ik juist stress kreeg van wat ik leuk vond’’, vertelt Annie. ‘’Ik besloot iets te doen waar ik geen natuurlijke affiniteit mee had, namelijk boekhouding! Nu kan ik werk en leven goed gescheiden houden.’’

Volledig scherm Annie voor het pand van Buro Queer. © indebuurt Nijmegen.

Geen uitleg nodig

Bij Buro Queer komt een grote verscheidenheid aan klanten. ‘’Ik werk bijvoorbeeld met sekswerkers en een arcadehal, maar ook met drag performers. Zij hoeven bij mij niet uit te leggen waarom ze pruiken en make-up bij de belasting aftrekken, dat snap ik gewoon’’, legt Annie uit. ‘’Verder werk ik ook met mensen die een leuk businessplan tot uiting willen brengen. Eén van mijn klanten is bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een eigen limoncellomerk!’’

Betalen voor anderen

Een boekhouder als Annie is niet alleen handig voor grote bedrijven en ZZP’ers, maar ook voor wie moeite heeft met financiën. ‘’Ik werk ook veel met mensen die het overzicht even kwijt zijn. Die moet je soms vertellen dat je toch wat vaker een Tikkie moet sturen of minder moet roken’’, aldus Annie. Daarom werkt die met een interessant betalingssysteem. ‘’Je mag bij mij een meerprijs betalen als je dat wilt. Dat geld gebruik ik dan om een lagere prijs te bieden voor mensen die het minder hebben.”

Eng proces

Wat maakt Annie anders dan andere boekhouders? ‘’Boekhouding is helemaal niet moeilijk, maar voor veel mensen is het een eng proces. Ik probeer die angst weg te nemen en ze te helpen met de financiële administratie’’, aldus Annie. ‘’Veel boekhouders vergeten dat financiën best wel een ding zijn voor velen, waardoor ze kortaf reageren of niet begrijpen dat iemand iets niet snapt. Bij mij is het in ieder geval gezellig!’’

Queers helpen

Buro Queer is nu een jaar open en het gaat erg goed. ‘’Ik heb het druk en heb zelfs goede vriend Kees in dienst moeten nemen.” Voor de toekomst heeft Annie dan ook mooie plannen. ‘’Het is soms best moeilijk om een queer persoon te zijn en om aan een baan te komen. Daarom zou ik het liefst nog meer werk hebben om deze groep mensen klussen aan te bieden en ze zo financieel te ondersteunen.”

