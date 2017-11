Keukentafelgesprek in Nijmegen: 'Je moet huilen, anders krijg je niks'

,,Ik kom niet voor de gemeente. Ik kom hier voor u’’, stelde een medewerker van het sociale wijkteam Ans Servaas gerust in haar woning in de wijk Grootstal. Hij liet, aldus Servaas, op allervriendelijkste toon weten dat ze moest overwegen een scootmobiel aan te vragen. Voor meer bewegingsvrijheid. Het idee van Servaas om een traplift te laten installeren, vond hij zeker het overwegen waard.

Auto is genoeg

Hoe anders ging het volgens haar met het tweede bezoek, toen een collega een maand later de vervolg-afspraak oppakte. ,,Ze had de voet nog niet over de drempel, of zei al dat ik niet moest beginnen over een traplift. Kansloos. Die scootmobiel die ik wilde? 'Uw man heeft een auto. Dat is genoeg.'’’

Seniorenwoning

Quote Ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn man door mij de dupe wordt en weg moet Ans Servaas In plaats van dure aanpassingen, zou het volgens de bezoekster beter zijn meteen te verhuizen naar een seniorenwoning. Een mededeling die Servaas koud op het dak viel. Ook haar man Henny (78) en de aanwezige kleindochter konden hun oren niet geloven. Verhuizen uit de huurwoning van corporatie Portaal? Henny: ,,We wonen hier al vijftig jaar. We kennen de buurt, zijn vertrouwd hier, houden ervan een praatje te maken.’’ Zij: ,,De gemeente wil toch zo graag dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen? Met hulp van mijn man lukt dat nog best. Ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn man door mij de dupe wordt en weg moet.’’

Tranen

Bij Ans Servaas vloeiden de tranen rijkelijk. Ook de kleindochter, verpleegkundige van beroep, liet haar emoties de vrije loop. Reden voor het wijkteamlid om haar spullen bij elkaar te rapen. ,,Ze zei alleen nog: 'ik bel u later vandaag nog wel terug.' Weg was ze.’’

Ans Servaas: ,,Een uur later ging al de telefoon. Ze had overlegd, en de uitkomst was dat ik toch een scootmobiel zou krijgen.’’ Naar de traplift heeft ze maar niet meer gevraagd. Wat, denkt Servaas, zou er gebeurd zijn als ze niet in huilen was uitgebarsten, en als haar kleindochter niets gezegd had? ,,Dan hadden we die scootmobiel niet gekregen. Je moet blijkbaar huilen, anders krijg je niks.’’

Sociale wijkteam