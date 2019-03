Anti-homofobische actie tegen Civitas Christiana bij de bieb in Nijmegen

Opinie De moeder, de voorbeeld­vrouw

8 maart ,,Het lukt me tegenwoordig niet meer om niet kwaad te worden als er weer een kop in de krant zegt: ‘Vrouw nieuwe directeur van *vul multinational in*’, alsof er iets heel exotisch en bijzonders is gebeurd”, aldus de Nijmeegse schrijver Hanneke Hendrix in een opinie voor De Gelderlander. Inderdaad, in het kader van Internationale Vrouwendag vandaag.