Anti-homoprotest op Radboud Universiteit in Nijmegen: ‘Heeft dit LHBT-rupsje ooit genoeg?’

,,Rupsje Nooitgenoeg heeft nooit genoeg, en dat zien we hier ook gebeuren’’, zegt Hugo Bos, campagneleider van Gezin in Gevaar. ,,Eerst het homohuwelijk, maar dat is nog niet genoeg. Vervolgens wil de LHBT-beweging ook adoptie voor ouders van hetzelfde geslacht mogelijk maken, en transgenderisme voor kinderen van 16.”

Volgens Bos kwamen 18 mensen protesteren op de universiteit, waarvan één met een doedelzak. ,,Echte mannen”, aldus Bos. ,,Want dat kan niet van iedereen gezegd worden.” Behalve op de universiteit zou ook voor de bibliotheek in het centrum van Nijmegen zijn geflyerd. Sommige inwoners van Nijmegen-Oost kregen de protestflyer vandaag in hun brievenbus.

Niet welkom

,,Wij herkennen ons niet in de boodschap van Gezin in Gevaar’’, zegt een woordvoerder van de universiteit. ,,We willen een inclusieve en diverse gemeenschap zijn. Wat ons betreft is er geen plaats voor onverdraagzaamheid.’’ Omdat de demonstranten op de openbare weg stonden, hadden ze geen toestemming van de universiteit nodig, zegt de woordvoerder. ,,Maar als we er wel over zouden gaan, waren ze niet welkom geweest.”

Regenboogvlag

Volledig scherm De flyer van Gezin in Gevaar. © - Studentenvakbond AKKU zette kort na het protest een regenboogvlag neer voor de ingang van de universiteitsbibliotheek. ,,Een leuke, ludieke tegenactie”, vindt de universiteit. Sander van der Goes van AKKU: ,,Wij vinden dat iedereen op de universiteit zichzelf mag zijn. AKKU wil daarvoor blijven vechten, vandaar de regenboogvlag.”



Dat de universiteit bepaald geen warme gevoelens heeft voor Gezin in Gevaar, was volgens Bos juist een reden om daar te protesteren. ,,Als je tegen milieuvervuiling protesteert, ga je ook eerst bij een vieze fabriek staan.”



Gezin in Gevaar blijft protesteren, zegt Bos. Waar en wanneer? ,,Dat is geheim.”