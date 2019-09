Anti-kraker hoeft koetshuis voorlopig niet uit

Bouw van nieuw clubhuis The Wasps begint komende maand

23 september NIJMEGEN - Volgende maand begint de bouw van het nieuwe clubhuis van rugbyclub The Wasps in de Nijmeegse wijk Biezen. In april 2020 moeten het clubhonk en de omliggende velden, af zijn. In totaal is er 2 miljoen euro voor uitgetrokken.