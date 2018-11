Antizwartepiet-beweging na afblazen protest in Nijmegen: ‘Wij zijn niet uit op rellen’

Devils vermorzelt concurrent en gaat fier aan kop

0:19 NIJMEGEN – Ahoud Devils heeft vrijdag met overtuiging de koppositie gepakt in de BeNe-League. De Nijmeegse ijshockeyformatie liet geen spaan heel van concurrent Eaters Geleen: 11-1. De ploeg van trainer Alexander Jacobs is na drie duels nog foutloos in de competitie.