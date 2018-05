Antwan van Horik: relaxte theaterbaas, feestnummer op podium

Al sinds 1994 gaan de 'handjes de lucht in' als Van Horik als act op de Dag van het Levenslied optreedt. Ook achter de schermen weet hij hoe het werkt op festivals, als directeur van De Schoenfabriek. Hij bedenkt theaterconcepten en programmeert die op festivals en evenementen: van Concert at Sea tot De Efteling en van festival Op 't Eiland tot de Zwarte Cross. ,,Zolang ik creatief bezig kan zijn, ben ik tevreden.’’



Zat het er altijd in, dat creatieve?



,,Zeker. Ik ging graag naar school, maar niet om te studeren. Ik deed het vooral rustig. Meer was ik bezig met de buitenschoolse activiteitencommissie, de bac. Hielden we bijvoorbeeld een bonte avond. Ik weet nog dat we Keek op de week nadeden, gebaseerd op Van Kooten & De Bie. Filmpjes maken, spellen bedenken; het lag me het beste.’’